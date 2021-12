“Produit en Île-de-France“ accueille deux nouveaux adhérents seine-et-marnais

Son développement et sa promotion sont assurés par Île-de-France Terre de saveurs et ce sont déjà plus de 2 975 produits régionaux qui portent la signature de “Produit en Île-de-France“. Aujourd’hui, le réseau compte 450 adhérents artisans et agriculteurs. Deux exploitations seine-et-marnaises viennent de le rejoindre. Il y a, tout d’abord, la ferme “De Montgazon à ton assiette“ située à Courquetaine. En conversion bio depuis 2016, cette ferme propose des pâtes, des farines et des lentilles confectionnées sur place grâce à un moulin de type Astrié (moulin à meule de pierre) et un laminoir à pâtes. Le deuxième adhérent du département est la ferme de Bruille située à la Croix-en-Brie Cette exploitation agricole céréalière s’est diversifiée ces dernières années et propose désormais une gamme de produits variés (fruits et légumes bio, jus, oeufs et agneaux). Soucieuse du respect de l’environnement, elle suit une approche biodynamique à travers notamment un élevage non intensif et l’utilisation de compost naturel.

www.iledefrance-terredesaveurs.fr