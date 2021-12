Pro'J'Engage : Accueillir un volontaire en service civique dans sa structure - Jeudi 28 juin

Ce forum est ouvert à toutes les structures publiques et associations à but non lucratif pour les informer sur le dispositif, connaître les différentes missions possibles, élargir leur réseau et échanger avec des volontaires. Un village ouvert à tous permettra d'assister aux présentations du service civique.

Programme :

16h -20h : village d'échange :

- présence d'un stand d'information de la DDCS77,

- forum sur les structures agréées,

- témoignages de jeunes volontaires.

- 16h30 - 18h : tables rondes sur inscription uniquement à destination :

- des professionnels (bailleurs sociaux, centres d'hébergement, centre communaux d'action sociale),

- des associations œuvrant pour les migrants, les réfugiés et les Roms.

Upem Marne la Vallée, B

âtiments Bibliothèque Georges Perec,

rue des Frères Lumière,

Champs-sur-Marne.

Inscription pour les tables rondes sur :

https://www.weezevent.com/accueillir-un-volontaire-en-service-civique-dans-sa-structure.

Contact : eliza.keeys@seine-et-marne.gouv.fr