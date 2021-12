Prix régional de la construction bois : la maison Villerez récompensée

Organisé depuis 2012, le Prix régional de la construction bois (PRCB) a distingué 12 lauréats franciliens. Cette année, le jury a porté une attention particulière aux projets de densification des villes et ceux faisant la part belle aux matériaux issus du réemploi.

Parmi ces lauréats figure la maison Villerez de Lorrez-le-Bocage-Préaux. Fondée sur des pieux métalliques vissés pour un moindre impact sur son environnement, la structure est en panneaux à ossature bois préfabriqué (bois français, certification PEFC et FSC), la toiture en zinc et le bardage extérieur en mélèze prégrisé. L'ensemble assure une homogénéité de l'aspect de l'ouvrage dans le temps.

Cette maison est particulièrement performante et exemplaire au niveau énergétique avec des isolants et des finitions biosourcés (fibre de bois, ouate de cellulose, laine de chanvre), ainsi qu'un chauffage bois. Le jury a été séduit par la sobriété esthétique et le rendu architectural de la maison. Sa certification Passivhaus a été jugée remarquable.