Prix Moovjee : dépôt de candidature jusqu'au 1er mars

Le prix Moovjee est destiné à récompenser de jeunes entrepreneurs, porteurs de projets et auto-entrepreneurs âgés de 18 à 26 ans inclus (ou 30 ans inclus, pour les doctorants). La remise de prix de cette 9e édition se tiendra le 11 avril, à Paris. Ce prix encourage et récompense ces jeunes femmes et hommes dont l'ambition est audacieuse mais bien réelle : participer à changer le monde. À la clé, 150 000 euros répartis entre les lauréats dont 25 000 euros en numéraire, un accompagnement : mentorat du Moovjee et expertises métier par le réseau Rétis Innovation, la participation au séminaire « Les journées de l'entrepreneur de demain », des produits et services offerts par les partenaires du Prix Moovjee, et aussi une belle visibilité médiatique nationale pour les lauréats.