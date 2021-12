Prix Érignac 2016 : un projet numérique qui aide les maires

Dans les salons du Sénat, Jean-François Carenco a félicité la lauréate pour son projet qui « mêle avec brio esprit entrepreneurial et sens de l’intérêt général » et qui témoigne « de l’incroyable fertilité de la France et de sa jeunesse ».

So Maire est une plateforme professionnelle collaborative entre les maires de France des communes de moins de 3 500 habitants. Pour expliquer son concept, la lauréate entre dans le concret : « Par exemple, le maire de la commune de Blasimon, en Gironde, composée de 700 habitants, devait réhabiliter une chapelle en un musée. Le projet posait une problématique par rapport à la compétence juridique du maire sur la réhabilitation d’un monument historique. Le maire m’a confié qu’il avait perdu six mois de son temps pour répondre à cette problématique juridique. S’il avait pu se connecter sur la plateforme So Maire, il aurait pu ainsi avoir accès aux témoignages des maires confrontés à la même problématique et avoir sa réponse bien plus rapidement. »