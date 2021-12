La remise des récompenses de la 2e édition du Prix départemental de la chanson, organisé par le Département en partenariat avec la Sacem, Act'art, Collectif Scènes 77 et le Réseau des musiques actuelles en Île-de-France, est prévue pour le 8 novembre prochain, à 18 h 30, au Théâtre Luxembourg de Meaux.

La cérémonie sera suivie, à 20 h 30, d'un concert de Barbara Carlotti, la marraine du concours. Sa première partie sera assurée par Siau, lauréat du 1er prix. Ce chanteur et producteur de chanson synthétique en français, « à mi-chemin entre la culture électronique britannique (James Blake, Thom Yorke) et la pop indépendante française (Flavien Berger, Malik Djoudi), réussit l'excellent dosage entre mélancolie retenue et euphorie galvanisante ».

Le Prix départemental de la chanson a été lancé en 2018 pour encourager la jeune création dans le domaine des musiques actuelles. Le Prix coup de cœur des collégiens sera également dévoilé lors de cette cérémonie de clôture. Et pour la première fois cette année, quatre collèges de Meaux participent à des ateliers musicaux avec deux lauréats de l'édition 2018 : Chrystal, la lauréate du premier prix et Stéphane Faider, membre de Lord Myke Jam, lauréat du prix du meilleur texte.

Concert de Siau et Barbara Carlotti, à 20 h 30

Théâtre Luxembourg, Meaux

Tarifs du concert : plein 16 € réduit 13 €