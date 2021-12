« Prix de la créativité » de la MDEF de Sénart

Souhaitant développer le goût d’entreprendre et encourager les initiatives, la Maison de l’emploi et de la formation de Sénart organise la 8e édition de ses « Prix de la Créativité », avec le soutien de Seine-et-Marne Développement et de la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne, en partenariat avec ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social – Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-et- Marne – La Boutique de gestion de Seine-et-Marne – Melun Val-de-Seine et Sud Seine-et- Marne Initiative – Nord Seine-et-Marne Initiative - San de Sénart - Agefos PME – Groupement de Créateurs de la Mission Locale de Sénart – La Bred – Entreprises Sud Francilien – la Macif – la Mutuelle Bleue – C de la Gestion – AG2R la Mondiale – Entreprise 77 – La Société générale – Initial Soft – The gobeliners et EBP logiciels de gestion.

Ce concours s’adresse aux chefs d’entreprises dont la structure à moins de trois ans et aux porteurs de projets, âgés d’au moins 18 ans, souhaitant développer une activité (excluant les SCI) sur le département de la Seine-et-Marne. Il se compose de cinq prix départementaux et de deux prix territoriaux dont les thématiques vont de l’environnement aux services à la personne, en passant par l’originalité des concepts... Les lauréats gagnent des récompenses de plus de 6 000 €…