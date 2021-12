Prix de l'eau : l'Association des maires ruraux de Seine-et-Marne lance une pétition

« Faisant le constat de la réduction drastique des aides de 80 % à 40%, vos élus se refusent à accabler les ménages en multipliant par deux, trois voire quatre la facture d'eau pour les usagers, peut-on lire sur cette pétition. Nous demandons à l'Etat, mais aussi à nos parlementaires européens, d'agir afin qu'une partie des crédits verts européens soit dédiée à la rénovation de nos réseaux vieillissants et « fuyards » et à l'assainissement non collectif. Il s'agit d'une approche écologique constructive ! »

L'objectif des membres de l'AMR 77, « prêts à prendre leur part de responsabilités et bien déterminés à s'impliquer » est d'obtenir « des aides publiques à la hauteur des enjeux ». Le 9 janvier, cette pétition avait enregistré 310 signataires. 500 sont visés dans un premier temps.

www.change.org/p/pour-un-prix-de-l-eau-accessible