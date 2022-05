Printemps sur Seine fête ses 10 ans à Melun

Rendez-vous le samedi 21 mai, de 10 heures à 19 heures, sur le parvis de la médiathèque Astrolabe et dans le jardin botanique, à Melun. Cette nouvelle édition, qui coïncide avec le 10e anniversaire de cette manifestation, aura pour thème principal le “zéro déchet“. L’objectif est de mieux comprendre l’impact de nos déchets et de trouver des solutions concrètes pour passer du jetable au durable.

Au cours de cette journée, plus de 30 animations et ateliers seront proposés par les différents partenaires de ce Printemps sur Seine. Parmi ceux-ci et celles-ci, on peut en citer plusieurs comme apprendre à faire des produits du quotidien, réparer son vélo, participer à une fresque des déchets, à un “world café“ ou à une marche du “temps profond“. Il sera également possible de déambuler à vélo dans les rues de Melun ou d’apprendre à en faire, d’échanger plantes, boutures et bons conseils ou bien encore de dénicher des objets de seconde main. Une conférence sur les clés de la transition alimentaire, animée par l’Association végétarienne de France, aura lieu dans l’auditorium de la médiathèque, tandis qu’une séance de yoga permettra de “bouger en conscience“. Des jeux et des quizz seront également au programme pour découvrir et adopter de nouvelles et bonnes habitudes.

Enfin, le rire sera aussi de la partie avec l’Hyper Conso Show. Ce spectacle met en scène quatre personnages qui interpellent et informent le public avec humour sur l’hyperconsommation du jetable et le règne du plastique autour d’un chariot géant. Une première séance se déroulera sur le marché de Melun à partir de 10 h 30 et une seconde aura lieu sur le parvis de la médiathèque de Melun à 16 heures. Un concert clôturera cette journée festive et de sensibilisation.