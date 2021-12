Rendez-vous> 5e Printemps de l'Economie le 20 mars

La 5e édition du Printemps de l'Économie s'ouvrira le 20 mars au ministère de l'Économie et des Finances en présence du ministre Michel Sapin. Plus de 110 intervenants participeront aux 29 conférences, devant plus de 8 000 participants. Sociologues, politiques, philosophes ou étudiants, des professionnels de tous horizons partageront leurs points de vue sur des thématiques en prise avec le réel : la mondialisation, le numérique, l'État, l'emploi, les inégalités, l'Europe…

S'inscrire et consultez le programme des 4 jours sur www.printempsdeleco.fr.