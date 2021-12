Prévention sur les équipements de sécurité

La BCT se tient à la disposition des automobilistes, afin de leur délivrer les bons conseils sur les équipements de sécurité et plus particulièrement sur l’éclairage et les pneumatiques. Un réglage gratuit des phares sera d’ailleurs proposé à cette occasion.

À l’issue de ces journées de sensibilisation, des contrôles ciblés seront opérés sur toute la Seine-et-Marne. L’objectif est d’inciter les automobilistes à adopter, dès maintenant, les bons réflexes pour passer l’hiver en toute sécurité.

Après Melun, le 20 octobre, cette campagne se poursuivra le 30 octobre (13 heures-17 heures), à Serris (centre commercial Val d’Europe, à côté du garage Norauto), puis le 3 novembre (13 heures-17 heures), à Claye-Souilly (centre commercial Les Sentiers, porte 1) et le 6 novembre (13 heures-17 heures), à Lieusaint (centre commercial Westfield Carré Sénart).