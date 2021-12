Prévention routière avec les CM2 de Chelles

Selon la préfecture cette opération poursuivait trois objectifs :

- la sensibilisation des enfants de 11 ans et des conducteurs aux risques de la vitesse excessive des automobilistes et des cyclomotoristes,

- un rapprochement Police et jeune population,

- une sensibilisation aux dangers des comportements à risques sur les deux roues.

La mise en place de contrôles de vitesse a été effectuée par les élèves. Ces derniers ont pu tester le radar prolaser sur une portion de route limitée à 30 km/h, aux abords de leur établissement scolaire, en périphérie la cité de Chappe, lieu réputé pour être le théâtre de run par les jeunes du quartier.

Des enfants ont procédé au relevé de la vitesse des automobilistes en deux points distincts, et à tour de rôle, tandis que leurs camarades assistaient les policiers qui procédaient au contrôle des contrevenants. Ces derniers se sont vus délivrer de faux timbres-amendes par les élèves, qui se sont bien pris au jeu, leur rappelant le montant de l'amende à laquelle ils venaient d'échapper et le nombre de points qu'ils risquaient de se voir retirer.

Cette opération, particulièrement plébiscitée par les écoliers, ainsi que par leurs enseignantes et leur directrice, a même permis la découverte de vocation de policiers parmi les participants. Elle a également été plutôt bien perçue par les automobilistes contrôlés.

Doucement et à droite !