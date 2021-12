Prêt garanti par l'Etat : 2,3 milliards d'euros pour les entreprises de Seine-et-Marne

Thierry Coudert, le préfet de Seine-et-Marne, a réuni récemment, en visioconférence, grands élus, acteurs socio-économiques et représentants institutionnels (finances publiques, Banque de France et Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Au menu de cette réunion : soutien aux entreprises, aides à l'emploi et mise en œuvre du plan de relance dans le département. L'occasion d'effectuer un point chiffré sur les mesures de financement engagées depuis maintenant un an pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19.

Les aides aux entreprises

À ce jour, 33 645 entreprises seine-et-marnaises ont bénéficié du fonds de solidarité, pour un montant global de 318 millions d'euros. Les secteurs de l'hébergement-restauration, du transport et de l'entreposage, ainsi que du commerce, en sont les principaux bénéficiaires. 11 467 entreprises du département ont souscrit un prêt garanti par l'État (PGE) pour un montant de 2,3 milliards d'euros, dont 88,7 %

concernent les très petites entreprises. Ce dispositif reste ouvert jusqu'au 30 juin prochain.

Par ailleurs, 1 550 entreprises ont bénéficié de reports de paiements d'échéances fiscales pour un montant de 111,3 millions d'euros. Enfin, le médiateur du crédit a été saisi, en un an, de 338 demandes avec un taux de réussite de 40 %.

Les aides à l'emploi

773 millions d'euros ont été mobilisés par l'État en Seine-et-Marne, de mars 2020 à janvier 2021, pour financer l'activité partielle et protéger les salariés. 35 000 entreprises

et établissements ont pu ainsi bénéficier de ce dispositif durant cette période. Toujours en 2020, 63 entreprises du département ont bénéficié du fonds de revitalisation pour un montant de 962 366 euros,

permettant la création de 290 emplois directs sur les territoires concernés.

La mise en œuvre du plan « 1 jeune, 1 solution » a permis à 1 690 jeunes seine-et-marnais de moins de 26 ans en situation de précarité d'entrer dans le dispositif “Garantie jeunes”. 3 857 aides à l'embauche des jeunes ont, par ailleurs, été accordées, tandis que 5 743 contrats d'apprentissage et 422 contrats de professionnalisation bénéficiaires de l'aide exceptionnelle ont été signés.