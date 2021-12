Prest'ha'Terre concilie handicap et agriculture

Agriculteurs ou entrepreneurs agri-ruraux, si vous avez besoin de réaliser des chantiers non mécanisables, l'association d'insertion socioprofessionnelle EAA 77 Prest'ha'Terre est faite pour vous. Créée en 2014 à Brie-Comte-Robert et disposant de l'agrément d'entreprise adaptée, celle-ci vous propose ses services sous forme de prestations à la tâche, à la demi-journée ou à la journée. Animée de valeurs comme l'égalité, la solidarité et l'équité, elle cherche à insérer des personnes adultes en situation de handicap dans une finalité d'emploi durable et de développement des compétences. Sur le plan économique, son objectif est d'apporter une solution opérationnelle de main-d'œuvre qualifiée pour des exploitations agricoles, des entrepreneurs agri-ruraux ou des collectivités locales.

Professionnalisme et souplesse sont les principales qualités de Prest'ha'Terre. Pour cette association à but non lucratif, le but et de compléter et diversifier les sources de main-d'œuvre de ses clients. Ses missions sont variées : maraîchage, cultures légumières (préparation des sols, plantations, tailles, désherbage, récoltes), grandes cultures (betteraves, plantation et entretien de haies), arboriculture… Quant à ses salariés, tous porteurs de handicap, ils sont placés au centre du dispositif et mettent en pratique certaines aptitudes comme celle de reproduire un geste professionnel par exemple.

« Nous sommes convaincus qu'il faut redonner toute sa place à l'agriculture, relocaliser et renforcer notre système alimentaire », explique-t-on chez Prest'ha'Terre. « Cela passe par la transmission et la reprise des exploitations, mais également par la formation de salariés et d'ouvriers agricoles. Il est nécessaire de rendre les métiers attractifs. On ne pourra pas retrouver des campagnes vivantes et une agriculture au service de l'humain et des territoires uniquement avec des chefs d'exploitation. Il faut également des salariés attachés à leur terroir, fiers de leur métier et au contact du monde du vivant. »

De façon générale, les entreprises apprenantes en agriculture (EAA), concept qui a vu le jour en Alsace il y a plus de vingt ans (une quinzaine de structures existent aujourd'hui et emploient 110 salariés), offrent la possibilité de mettre en relation les moyens et les ressources d'hommes et de femmes reconnus travailleurs handicapés avec des exploitations agricoles, afin de satisfaire les besoins des uns et des autres. Bref, du gagnant-gagnant.

