Près de 40 000 personnes attendues au Paris-Villaroche Air Legend

Avec près de 11 heures de show, une soixantaine d'avions mythiques et quelque 28 000 visiteurs, il n'est pas étonnant que la première édition du Paris-Villaroche Air Legend ait été désignée aux États-Unis le 4e meilleur meeting au monde. Et les organisateurs, Eric Janssonne et Thierry Marchand, associés au collectionneur Christian Amara, ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. « Nous avons prévu 60 % de nouveautés pour cette deuxième édition », a en effet souligné Éric Janssonne lors de la présentation du show aérien.

Au sol comme dans les airs, le spectacle va retracer près de 80 ans d'Histoire et plus particulièrement la Seconde Guerre mondiale, son thème central. Cette année, l'accent sera également porté sur la période de la chute du Mur de Berlin et de la fin de la Guerre froide, avec pour la première fois en Europe la présentation d'une dizaine de jets de collection. « C'est l'ADN de l'aérodrome de Paris- Villaroche, qui été le terrain d'essais des premiers avions à réaction », a rappelé Éric Janssonne. Soucieux « d'innover en permanence », les organisateurs ont prévu de faire voler une centaine d'appareils, soit une quarantaine de plus que l'année dernière. Les formations d'avions seront également plus nombreuses pour cette deuxième édition, avec notamment un vol en simultané de quatre Mustang.

Par ailleurs, trois avions emblématique de la Drôle de guerre (le Curtis P36, le Hawk 75 et le Morane 406) seront pour la première fois réunis. D'autres aéronefs rares, voire jamais vus en France sont également prévus, ainsi que la Patrouille de France, la Patrouille Tranchant, l'aéronavale, ou encore l'armée de l'air. A découvrir également, un plateau d'une dizaine de jets de collection (Mig15, F86), le BD5J, plus petit avion à réaction au monde, mais aussi des Rafale...

Au sol, le spectacle ne sera pas en reste, avec le désormais traditionnel village d'exposants (boutiques et animations pour toute la famille, tels que des simulateurs de vol) et des reconstitutions historiques (camps USAAF, RAF, Russe/Normandie-Niemen, Armée de l'Air 1939 et Luftwaffe, ainsi que le groupe vocal « Satin Dolls Sisters »). Forts de l'expérience de la dernière édition, les organisateurs tablent cette année sur 20 000 spectateurs par jour.

Billetterie : https://airlegend.fr/