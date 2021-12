Premiers coups de pioche pour le TZen 2

C'est le Département (par délégation d'Île-de-France Mobilités) qui a donné le top départ de ces travaux d'un premier tronçon du TZen 2. D'un montant de près de 10 millions d'euros, ils ont été fi nancés par la Région, le Département et le Fonds de solidarité et d'investissement interdépartemental d'Île-de-France. Concrètement, les aménagements touchent le Trait d'Union à Lieusaint (Carré Sénart) et la RD50 à Lieusaint et Savigny-le-Temple (avenue du 8 mai 1945). Ils consistent notamment à créer la nouvelle voie dédiée au TZen 2, deux de ses futures stations et à réaménager plusieurs intersections. Le chantier devrait durer jusqu'à l'automne 2020.

Les travaux viennent de commencer par un abattage d'arbres sur le territoire des deux communes concernées. Le Département précise toutefois qu'une centaine de nouveaux arbres seront plantés en compensation, soit un nombre supérieur aux arbres abattus. Cette opération aura lieu dès la fi n 2020, dans le cadre de l'aménagement du TZen 2.

La collectivité précise également que la circulation pourra être modifi ée au niveau de certains travaux « pour assurer la sécurité des usagers et des ouvriers ». De fait, les trajets du Citalien et de plusieurs lignes du réseau Sénart Bus pourront être adaptés.

Pour un temps de parcours de 50 minutes, la ligne devrait regrouper 27 stations lors de sa mise en service, pour 27 000 voyageurs quotidiens.