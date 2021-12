Première Zone Agricole Protégée en Seine-et-Marne

Outil d’aménagement du territoire, la ZAP est également un outil de réflexion et de protection du foncier agricole. Elle permet d’éviter que certains espaces agricoles soient menacés par des programmes d’urbanisation ou la construction d’infrastructures. Après six années d’études avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER), une enquête publique, des concertations avec les habitants et les agriculteurs et une approbation du préfet, la ZAP de Forges a été approuvée au printemps dernier. La commune de Forges bénéficie donc depuis mi-septembre d’une zone de protection foncière de 580 hectares.