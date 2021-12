Première soirée de l'ACE Paris et lancement de son programme de Mentorat

La charte de ce mentorat, préparée à cette occasion, a été signée par Catherine Peulvé pour l'ACE-Paris et par les co-présidents, Aude-Chloé Froment et Raphaël Mitrani pour l'ACE-JA Paris. Ont également paraphé ce texte William Feugère, président national de l’ACE, et Delphine Gallin, présidente nationale de l’ACE-JA, en collaboration avec Libea Assurances.

L’objectif de ce mentorat est de développer un accompagnement professionnel sur mesure des jeunes avocats ou futurs avocats, adhérents ou futurs adhérents de l’ACE-Paris, en mobilisant les compétences d’avocats expérimentés, également adhérents de l’association, et en favorisant le partage d’expériences, notamment à travers la création de « binômes » d’avocats, jeunes et expérimentés.