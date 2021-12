Première exposition sur le Grand Paris Express

Cette exposition permet aux visiteurs de découvrir les différentes facettes de l'un des plus grands projets de transport européens. Les maquettes des 16 futures gares de la ligne 15 Sud sont présentées, ainsi que celles des deux sites industriels de la ligne. Toutes ces maquettes sont accompagnées d’interviews des architectes et d’illustrations des projets. Des créations artistiques inédites sont également dévoilées. Les Passagers du Grand Paris Express", en accès libre, est produite par la Société du Grand Paris, en partenariat avec le Conseil départemental du Val-de-Marne et l’association Orbival.