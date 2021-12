Première édition de la fête du livre à Claye-souilly

Pendant deux jours, les amateurs de polars pourront assister à des conférences sur le genre noir et aller à la rencontre d'auteurs comme Jean-Hugues Oppel, écrivain de polars ayant obtenu de multiples prix de littérature policière. Parmi les invités également Gérard Meudal, critique littéraire, ancien journaliste au Monde des Livres et à Libération, traducteur de Salman Rushdie et de Paul Auster, ou encore l'Association des jeunes magistrats. Des animations seront aussi prévues pour les enfants avec un stand de maquillage, des séances photos, un jeu-concours et des ateliers créatifs.

Samedi 3 et dimanche 4 février de 10 à 18 h, à la Médiathèque de l'Orangerie, 4 allée André-Benoist, à Claye-Souilly.

Toutes les animations sont gratuites et sur réservation au 01 60 26 92 10.

Mail : mediatheque-orangerie@mairie-claye-souilly.fr

Site : mediatheque-orangerie.claye-souilly.fr