Premier salon de l’immobilier de Val d’Europe

Cette première édition est organisée à l’initiative des agences Stéphane Plaza Immobilier de Montévrain. Un grand nombre de professionnels de l’immobilier du territoire sera présent durant ces deux jours, le samedi 9 et le dimanche 10 avril prochains (10h-18h). Ils accompagneront et conseilleront les visiteurs. De nombreuses conférences gratuites et accessibles sans réservation seront également proposées. Elles traiteront notamment de l’actualité de l’immobilier. Au total, 30 exposants tiendront un stand. Un espace emploi sera également prévu.

Le Millesime : rue Julien le Pahun, Montévrain. Entrée : 5 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). Tél. : 06 98 04 26 01 ou 06 70 19 30 65.