Premier Rapport de développement durable de L'EPA Sénart

Manifeste en faveur du “péri-métropolitain durable”, ce rapport détaille les partis-pris de l'établissement public chargé de l'aménagement d'un territoire à fort potentiel. Il présente les trois piliers : protection de l'environnement, attractivité économique et cohésion sociale. Ces piliers se prolongent par l'engagement de l'EPA « dans une démarche de Responsabilité sociétale et environnementale, lancée en 2018 ».



Comme le souligne le rapport, l'aménagement durable est couplé à une volonté permanente de coopération avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème sénartais : habitants, entreprises, et collectivités, au premier rang desquelles l'Agglomération Grand Paris Sud. La démarche environnementale de l'EPA fait ainsi écho à celle de l'Agglomération, qui après avoir signé avec l'Etat un contrat de transition écologique, a approuvé à l'unanimité en début d'année son Plan climat air énergie territorial (PCAET).

Pour penser et concrétiser un développement économique équilibré et durable, l'établissement public mise sur « l'attractivité, la diversification des emplois et la réalisation de parcs d'activités exemplaires, mais aussi sur la co-construction de projets uniques en France, tels que l'Usine du futur flexible et bas carbone imaginée sur le site du Bois des Saints-Pères ».

Enfin, parce qu'il n'y a pas de développement territorial sans qualité environnementale, l'EPA Sénart « place au cœur de son identité la prise en compte fine de la biodiversité et la diversification est formes urbaines », en proposant une offre résidentielle innovante, dont plusieurs écoquartiers, dans un cadre de vie à la biodiversité restaurée et augmentée.



Aménagement durable du territoire, développement économique équilibré et durable, biodiversité et variété des formes urbaines… Ces enjeux complémentaires constituent les trois volets de ce premier rapport de développement durable qui résume la vision de l'aménagement impulsée par l'EPA Sénart au service du territoire.

Sénart, territoire de Grand Paris Sud, compte aujourd'hui 125 000 habitants, 6 300 entreprises et 43 000 emplois. Chaque année, Sénart génère la création de plus de 1 000 emplois et la construction d'environ 600 logements.