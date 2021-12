Premier panneau solaire posé à la Centrale d'Annet-sur-Marne

Comme le précise Laurent Mogno, « Nous intervenons sur des fonciers, généralement délaissés, qui représentent des coûts d'entretien pour les acteurs publics. Nous imaginons des projets – centre équestre, plateau de tir à l'arc, potager urbain... – et nous les réalisons “clés en main”, en concertation avec les collectivités locales. Pour convertir ces sites et réaliser ces aménagements, nous valorisons les terres inertes provenant des excavations des chantiers du BTP francilien, réutilisés selon le code de l'environnement et avec une traçabilité éprouvée. »

L'intervention d'ECT dans le secteur énergétique est une première. Pour le président de l'entreprise, « c'est la concrétisation d'un projet lancé il y plusieurs années. À côté du sport et des loisirs, il nous semblait important d'élargir notre sphère d'intervention en proposant aux collectivités une offre énergétique qui, pour nous, ne pouvait qu'être verte. Nous avons choisi le photovoltaïque parce que nous considérons qu'il est bien adapté aux surfaces que nous traitons. Par ailleurs, nous avons une capacité à modeler le terrain en favorisant l'implantation des panneaux solaires au sol, pour en optimiser les performances énergétiques. »

Christian Marchandeau, le maire d'Annet-sur-Marne, est convaincu du bien fondé de cette démarche vertueuse.

Le projet solaire

La conviction de la Mairie est forte. La ville et la communauté de communes des Plaines et Monts de France soutiennent fortement cette démarche de substitution des énergies fossiles pour favoriser la limitation des émissions de gaz à effet de serre. L'espace à aménager est parfaitement adapté... Le projet solaire est lancé, en collaboration avec Akuo Energy : « Cette entreprise a des valeurs semblables aux nôtres, d'implication dans le territoire, d'innovation, de proximité... Nous avons donc décidé de créer une filiale, “ACT-E”, dont l'objet est précisément de dupliquer ce modèle énergétique, avec l'ambition, à moyen terme, d'installer une capacité de 100 MWc. »

Comme convenu initialement, les terrains accueillant la centrale solaire ont été rétrocédés à la commune, ce qui permet à cette dernière de bénéficier du soutien financier que représente un loyer sur 52 ans.

Laurent Mogno ajoute qu'ECT « a un certain nombre de projets en réflexion en Seine-et-Marne, actuellement à l'instruction, notamment une centrale photovoltaïque complémentaire plus modeste de 3 MWc, à proximité d'Annet-sur-Marne. Nous sommes confiants sur notre capacité à dupliquer le modèle sur l'ensemble de l'Ile-de-France pour augmenter l'offre d'énergie verte locale ».