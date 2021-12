Préfecture : Hommage à Monique Létocart

Nicole Klein, préfète de Seine-et-Marne, a tenu à saluer son dévouement au service des quartiers du département de Seine-et-Marne. Professeur certifiée d’éducation physique et sportive, diplômée en sciences de l’éducation et en anthropologie, MoniqueLétocart débute sa carrière comme enseignante dans des collèges classés en Zone d’Education Prioritaire (ZEP), à Lens puis à Champigny-sur-Marne. Diplômée des études supérieures de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (Insep), elle devient proviseur adjoint en 1984 au lycée Joliot-Curie à Dammarie-les-Lys et directrice de Cabinet du recteur de l’Académie de Nice en 1989. En 2000, MoniqueLétocart est nommée proviseure du lycée français Rochambeau à Washington (USA). De retour en France, elle exerce les fonctions de proviseure à Grasse puis à Vence et rejoint le corps préfectoral en 2009. La préfète de Seine-et-Marne a rappelé que par sa motivation et sa détermination, la sous-préfète a permis le renforcement des Programmes de Réussite Educative, la promotion de la santé auprès des quartiers, l’initiation des Ateliers Santé Ville dans le département. Elle a également renforcé la coordination entre les outils spécifiques à la politique de la ville et les comités de pilotage du droit commun dans le domaine de la santé. Elle a contribué à la mise en place de dispositifs tels que le Plan Espoir Banlieue, les Cordées de la Réussite et en 2011, le premier Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) signé en France. MoniqueLétocart, nommée sous-préfète de Largentière en Ardèche, est remplacée par Alain-MichelNgouoto.