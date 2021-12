Préfecture de Seine-et-Marne : Thierry Coudert s'en va, Lionel Beffre arrive

Il ne sera resté qu'un an et demi à peine. Arrivé le 10 février 2020 à la tête de la Préfecture de Seine-et-Marne, suite au départ de Béatrice Abollivier, Thierry Coudert, 62 ans, s'apprête à tirer à son tour sa révérence. On retiendra de son passage son rôle joué dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

On connaît déjà le nom de son successeur. Il s'agit de Lionel Beffre, 57 ans, ancien chef de cabinet du Premier ministre Dominique De Villepin, plusieurs fois préfet (Lot-et-Garonne, Eure-et-Loir, Pyrénées-Atlantiques et Isère dernièrement) et ancien haut-commissaire de la République en Polynésie. Le passage de témoin est prévu dans le courant de ce mois de juillet.