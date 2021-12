Préfecture : 1er jour de déconfinement « positif »

Dans les transports urbains



Le préfet de Seine-et-Marne a pu constater personnellement dès 6h à la gare de Melun, puis en gare du Mée-sur-Seine, que le dispositif mis en place afin de fluidifier la circulation piétonne, garantir le port du masque et assurer le respect des gestes barrière a été efficace. Sur tout le département, les sous-préfets présents également dès l'ouverture dans plusieurs gares ont fait le même constat. La coopération entre Maires, équipes des opérateurs de transports, polices nationales et municipales a permis aux voyageurs d'utiliser les transports en commun sans heurt et en sécurité sanitaire.

Dans les écoles

Le préfet, accompagné de la directrice des services départementaux de l'Éducation nationale et du maire de Melun, se sont rendus à midi dans une école maternelle de Melun, où il a pu échanger avec les équipes d'enseignants concernant l'organisation du retour à l'école.

Le protocole mis en place par l'Éducation nationale est respecté́ : pas plus de 15 enfants par classes, une vie scolaire organisée autour des gestes barrière et la distanciation sociale, avec le port du masque pour les enseignants, les personnels et les collégiens quand ils reprendront. Un médecin hygiéniste de l'hôpital de Melun était venu vérifier à la demande de la mairie, et valider le protocole mis en place. Selon la Préfecture, il est important de souligner « la concertation constructive et constante menée avec l'Union des Maires de Seine-et-Marne (UMR77 et AMR77) ». Les deux-tiers des écoles du département rouvriront jeudi ; actuellement 36 000 écoliers et 4 300enseignants.

Le retour à la vie sociale

Il est à nouveau possible de circuler librement sans attestation sauf pour les déplacements à plus de 100 km du domicile, qui ne sont possibles que pour un motif impérieux, familial ou professionnel. Le préfet rappelle qu'il faut également éviter les rassemblements qui sont autant d'occasion de propagation du virus. Les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans des lieux privés seront donc limités à 10 personnes.

Sur les routes

Une attention particulière a été portée sur les axes routiers. Aucun incident n'a été constaté à l'occasion de cette première journée de déconfinement. Le préfet restera très vigilant dans les jours qui viennent aux comportements routiers, excès de vitesse qui ont été trop fréquents pendant le confinement.