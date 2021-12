Pour un droit de l'urbanisme plus favorable au développement économique

L'aménagement urbain doit créer un juste équilibre entre le développement économique et la protection de l'environnement. Les blocages, dus aux nombreux contentieux que connaît ce secteur, nécessitent de lever l'insécurité juridique et financière sur le droit de l'urbanisme. C'est pourquoi la CCI francilienne propose de simplifier et de sécuriser les documents et les autorisations d'urbanisme.