Pour sa réouverture, le Musée Mallarmé fête le Printemps des Poètes

Le Printemps des Poètes est l'occasion pour le musée Mallarmé de mettre en lumière son histoire à travers des animations variées.

• Samedi 3 mars

De 14 à 16 h : conférence « Mallarmé, une aventure poétique » qui permettra de (re)découvrir facilement la vie et l'œuvre du poète. Animée par Bertrand Marchal, professeur de littérature française du XIXe siècle à l'université Paris-Sorbonne et auteur de plusieurs essais sur Mallarmé.

> Tout public, durée : 2 h, réservation obligatoire.

14 h 30 : visite guidée « À la découverte de Mallarmé » pour le jeune public - Les enfants partiront sur les traces du poète à travers un parcours ludique guidé par une médiatrice du musée.

> Durée : 30 à 45 min, réservation obligatoire.

15 h 30 : atelier « jeux poétiques » pour le jeune public - Ils cueillent et inventent des mots puis fabriquent leur poème seul ou à plusieurs.

À partir de 6 ans, durée : 1 h, réservation obligatoire.

• Dimanche 4 mars

14 h 30 : « L'appartement de Mallarmé » - Visite guidée de l'ancien appartement du poète et de sa famille.

> Tout public, durée : 1 h, réservation obligatoire.

Toute la journée, « Les Souffleurs commandos poétiques » apparaîtront pour chuchoter les poèmes et les secrets de Mallarmé.

• Du samedi 3 au lundi 19 mars

Concours de poésie - Les participants doivent composer un poème évoquant un aspect de la vie du poète, un objet ou une œuvre du musée.

> Ouvert à tous (à partir de 6 ans), inscription obligatoire.

Exposition des écoliers - Le musée s'est associé à l'école élémentaire de Vulaines-sur-Seine et au Labo des histoires Île-de-France-Est pour un projet de création poétique et plastique autour des œuvres et objets du musée. À partir du 10 mars, les jeunes poètes exposeront leurs travaux.

Les 3 et 4 mars, entrée et animations seront gratuites. Les animations sont à réserver obligatoirement au 01 64 23 73 27 ou par mail à mallarme@departement77.fr.