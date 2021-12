Pour Patrick Septiers et Martine Bullot : « Le soutien au sport ne se négocie pas ! »

Premier partenaire du sport en Seine-et-Marne, avec un budget de 5 millions d'euros consacré aux sports, aux loisirs et à la jeunesse, le Département accompagne l'ensemble du mouvement sportif. Le Département soutient les sportifs de haut niveau licenciés dans un club seine-et-marnais à travers l'attribution de bourses et d'aides. Celles-ci représentent une enveloppe de 920 000 euros cette année. Plusieurs champions se sont d'ailleurs illustrés cet été dans les championnats sportifs européens.

À ce titre, comme le précisent Patrick Septiers, président du Département, et Martine Bullot, vice-présidente en charge des sports et de la jeunesse, « le Département soutient la démarche lancée par le Comité national olympique français. (...) Nous souhaitons ainsi apporter notre soutien indéfectible au mouvement sportif. Nous ne comprenons pas la décision du Gouvernement de baisser de 30 millions d'euros le budget alloué au ministère des Sports. S'ajoutent de nombreuses incertitudes quant à l'avenir des conseillers techniques sportifs rattachés aux fédérations sportives, ou aux ressources du CNDS. C'est un signal désastreux adressé au mouvement sportif. Nous avons écrit à Madame la ministre des Sports pour lui demander d'infléchir la ligne politique actuelle du gouvernement. À la différence de l'Etat, nous refusons la facilité du désengagement. Le Département se mobilise bien au-delà de ses compétences et nous en sommes fiers ! Nous réaffirmons notre volonté de mener une politique forte en faveur de la pratique sportive pour tous. »

Le Département accompagne également l'ensemble des acteurs du mouvement sportif qui œuvrent au développement de la pratique sportive, en particulier chez les jeunes. Chaque année, près d'un million d'euros est ainsi attribué aux quelque 1 200 sections d'associations sportives du territoire. Il intervient aux côtés des collectivités pour construire et réhabiliter des équipements. Depuis trois ans, le Département a alloué plus de 5 millions d'euros de subventions à la réalisation de terrains de jeux et de salles de sport ou à la rénovation de piscines.