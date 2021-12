Pour les céréaliers, les comptes n'y sont pas!

Le revenu moyen disponible par céréalier est en légère hausse par rapport aux précédentes années. Il reste néanmoins « dramatiquement faible » selon les agriculteurs. Comme le souligne Philippe Pinta, président de l'AGPB « Au bout du compte, le céréalier moyen arrive à peine à se dégager l'équivalent d'un SMIC. » Après soustraction des cotisations sociales, le résultat annuel d'un céréalier n'était en effet que de 14 000 euros en 2017. Si celui-ci reste faible, ce n'est rien en comparaison de la moyenne de ces cinq dernières années. Un céréalier spécialisé n'aura en effet dégagé que 5 000 euros par an sur la période 2013-2017.

La situation ne devrait guère s'améliorer avec les charges pesant sur la profession qui risquent d'augmenter drastiquement en 2019, avec notamment la Redevance pour pollution diffuse (RPD). L'augmentation prévue de cette redevance devrait majorer les charges des céréaliers de 1 500 euros par an.

L'augmentation de la RPD arrive dans ce contexte général très tendu. Selon l'AGPB, « elle s'ajoute d'autre part à une liste déjà longue de mesures qui mettront à mal la compétitivité des exploitations : séparation des activités de conseil et de vente pour les produits phytosanitaires, suppression des remises rabais et ristournes, interdiction de produits sans solutions économiquement viable… » et Philippe Pinta de conclure, « Si le gouvernement cherche à dégouter les céréaliers du défi environnemental, l'objectif est atteint. »