Pose de la première pierre du Madison à Chessy

Implanté dans le quartier des Studios Disney de Val d'Europe-Chessy, cet ensemble résidentiel constitue une nouvelle phase de développement du centre urbain.

Situé le long de la rue d'Ariane, sur la place des Dariolles, Madison couvre quelque 3650 m2. Il groupe 47 logements, du studio au quatre pièces, six villas privatives, reliées entre elles par des sentes piétonnes, et deux commerces. Avec cette typologie de logement, le promoteur Nacarat compte intéresser à la fois des investisseurs, des familles primo-accédantes et des étudiants.

Créé par le cabinet Urbanita Architecte, cet ensemble s'inspire des bâtiments américains des années 1930 pour l'immeuble et des hôtels particuliers signés par Robert Mallet-Stevens pour les maisons individuelles, avec jardins privatifs, terrasses et solarium. L'espace extérieur s'intègre au style Art-Déco de l'ensemble résidentiel. Le jardin central, aménagé en îlot, proposera en son centre une œuvre d'art monumentale.

Comme le souligne Eric Dutilleul, « aux côtés des élus, des collectivités et de nos partenaires, nous essayons d'apporter des réponses aux enjeux sociétaux du quartier grâce à une offre de logements diversifiée et commerçante ».

La livraison du programme est prévue au quatrième trimestre 2017.