Pose de la première au collège Lucien Cézard

Ce collège est actuellement composé de trois sites distincts. Le site principal (enseignement, administration, gymnase et logement de fonction) et le pôle technologie et la demi-pension situés à l'extérieur de l'enceinte du collège. L'extension qui sera réalisée permettra de regrouper la demi-pension et le pôle de technologie sur le site principal. Cette opération comprendra également la restructuration du collège existant afin d'améliorer les conditions de vie et d'éducation des collégiens. La livraison est prévue au premier semestre 2020.

© DR/Guillaume Bauve