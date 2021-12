Portes ouvertes chez les Compagnons du devoir, les 18, 19 et 20 janvier

À l'occasion de ces journées portes ouvertes, les collégiens et lycéens en quête d'orientation pourront découvrir les 31 métiers et les parcours de formation proposés par les Compagnons du devoir au travers d'ateliers, rencontres avec des formateurs, des apprentis et des entreprises. Accessibles aux jeunes âgés de 15 à 25 ans, les différents cursus proposés par les Compagnons du Devoir permettent à chacun de réaliser son projet en apprenant à son rythme, dans un environnement de confiance. La formation via l'alternance favorise également l'acquisition des savoir-faire par la pratique en situation et permet de développer très tôt son expérience professionnelle. Les Compagnons du devoir ont d'ailleurs créé un parcours nommé Appie, destiné aux bacheliers, où l'apprenti passe 90 % de son temps en entreprise, contre 75 % dans un apprentissage “classique”.

Les Maisons ouvertes en Île-de-France :

– Champs-sur-Marne

– Épône​

– Pantin

– Paris

Les maisons d'Île-de-France fermeront à 16h au lieu de 17h30, le dimanche 20 janvier.