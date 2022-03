Portes ouvertes chez les Compagnons

Le réseau des Compagnons du Tour de France forme et accompagne jeunes et adultes qui recherchent une formation professionnelle qualifiante, en format court ou long, à travers un apprentissage alliant gestes traditionnels et modernité des pratiques. Le compagnonnage est le prolongement d'une méthode d'enseignement fondé sur l’excellence et la transmission des savoirs, dont le but est de former des hommes autant que des professionnels qualifiés. Les Compagnons sont aujourd'hui à la pointe des réalisations les plus modernes et participent aux restaurations d'ouvrages prestigieux et aux grands chantiers contemporains. Le réseau des Compagnons du Tour de France propose des formations qualifiantes en format court (7-8 mois) ou long (4 à 8 ans pour le Tour de France).

Le 26 mars (9h-17h) et le 28 avril (16h30-18h30) : 2, rue de Guermantes, Saint-Thibault-des-Vignes. Tél. : 01 60 35 02 98. www.compagnonsdutourdefrance.org