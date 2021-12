Portes Briardes : 80 000 masques commandés pour les acteurs économiques

La décision des maires du territoire a été, selon la communauté des Portes Briardes, unanime. Pour pallier la pénurie de matériel de protection, son président Jean-François Oneto, a souhaité « se mobiliser pour accompagner la levée du confinement et la reprise de l'activité dans les meilleures conditions possibles », ce qui inclut la protection des chefs d'entreprises et de leurs collaborateurs.

« Comme partout en France, la crise engendrée par la crise sanitaire du coronavirus est redoutée. Notre priorité est donc aussi le soutien à nos entreprises par des solutions immédiates et des actions concrètes », indique Jean-François Oneto. Les masques proposés par la communauté de commune sont gratuits. Elle a passé commande pour 40 000 masques de type 2 (trois plis) en deux temps. Leur durée d'utilisation en continue, aux dires l'académie de médecine, est de 4 à 6 heures.

Ces masques viennent s'ajouter, selon la CCPB, aux masques en tissu réutilisables achetés par les communes et distribués aux populations.

Les maires ont été chargés d'assurer la distribution et d'en préciser les modalités.

« Cette mesure immédiate permet de soutenir la trésorerie des entreprises et s'inscrit dans les actions mises en place par la direction du développement économique qui depuis le début du mois de mars, contribuent à relayer massivement les dispositifs exceptionnels de soutien mis en place par le Gouvernement et ses opérateurs, ainsi que par la Région. Notre service, le plus souvent en lien avec les chambres consulaires désignées comme interlocutrices de premier niveau (CCI, chambres d'agriculture, chambres de métiers) pour les demandes des entreprises, réorientent les demandes ou les explicitent, apportant des aides au montage de dossiers », conclut Jean-François Oneto.