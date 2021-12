Port du masque obligatoire à l'occasion des événements de plein-air

L'article 1er de l'arrêté précise que “Toute personne de 11 ans et plus doit porter un masque de protection lorsqu'elle accède à des événements de plein-air ouverts au public, créant une concentration de personnes dans un espace identifié et relevant du domaine public”, depuis le 22 août et pour une durée d'un mois. Sont concernées les fêtes publiques, qu'elles soient foraines, communales ou patronales, les animations de rues, les festivals culturels et les commémorations.

Les périmètres, les zones et les rues concernées par cette obligation de port du masque sont identifiées et délimitées par le maire de la commune accueillant ou organisant les manifestations visées par le présent arrêté. L'information relative à cette obligation du port du masque est assurée auprès du public par l'organisateur des manifestations aux différents lieux d'entée dans les périmètres, les zones et les rues concernées.