Opéra : Porgy and Bess, à la Cartonnerie

Deux projections :

le lundi 2 mars à 19h30 et le mardi 3 mars à 14h

(projections filmées à New York et proposées en différé).

À propos du spectacle :

La vie suit son cours à Catfish Row, près du vieux port de Charleston en Caroline du Sud. Les hommes jouent aux dés tandis qu'une femme chante une berceuse à son enfant. Mais lorsque le voyou Crown perd au jeu et assassine son adversaire, il fuit la ville, laissant derrière lui sa femme Bess qui se retrouve livrée à elle-même. Seul Porgy, le mendiant estropié du quartier, porte secours à la belle.

Compositeur : George et Ira Gershwin​

Mise en scène : James Robinson

Direction musicale : David Robertson​

Mêlant avec audace le jazz à la musique orchestrale traditionnelle, cet opéra puise ses sources dans le folklore américain. Une œuvre d'une originalité captivante, dans laquelle on reconnaît notamment l'air intemporel de Summertime.​



Places limitées.

Tarif plein : 15 euros

Tarif réduit : 12 euros

Tarif abonné.e.s : 10 euros

Majoration de 2 euros sur place le soir du concert.



Réservation conseillée sur :

www.cinemaspathegaumont.com/evenements/porgy-and-bess-metropolitan-opera

ou caisses du Pathé Dammarie.

PATHE DAMMARIE

La Cartonnerie

824, avenue du Lys

Dammarie-lès-Lys