Pontault-Combault : Offres d'emploi

La mairie recrute à l’aide des missions locales et de Pôle emploi des jeunes de 16 à 25 ans titulaires d’un CAP ou BEP en recherche d’emploi depuis plus de six mois, pour une rémunération au Smic. Les poste à pourvoir sont : un chargé de communication, qui contribuera au développement du site Internet et des moyens de communication informatisés de la commune ; un jardinier animateur, qui viendra renforcer l’équipe des espaces verts et devra savoir animer les jardins pédagogiques dans le domaine scolaire ; un chargé de prévention routière, qui sera amené à rencontrer des enfants, collégiens et lycéens pour prévenir des dangers de la route ; un gestionnaire de stock, qui sera chargé d’approvisionner et de distribuer des produits dans le cadre d’évènements proposés et organisés par la ville.