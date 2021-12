Pontault-Combault : les adhésions au futur magasin Costco disponibles

Les personnes intéressées par une carte d'adhérent (36 euros TTC/an) peuvent en faire la demande en ligne (pontaultcombault@costco.fr) ou se rendre directement au bureau provisoire installé au sein de la ZAC des 4 Chênes, à Pontault-Combault.

Les premières adhésions bénéficieront d'un chèque cadeau d'une valeur de dix euros. Cette offre est valable jusqu'au jour précédant l'ouverture officielle du club-entrepôt prévue en novembre (ouverture susceptible d'être décalée selon le contexte sanitaire). Cette offre est réservée à toutes les personnes non membres souscrivant à une adhésion Costco Privilège (particuliers, familles et étudiants) ou Affaires (entreprises, commerçants, professions libérales et associations) en ligne ou sur place. Ce chèque cadeau sera également valable dans le club-entrepôt de Villebon-sur-Yvette (Essonne) et aura une validité de trois mois après l'ouverture de celui de Pontault-Combault. En revanche, il ne pourra être utilisé dans le cadre d'un renouvellement de la carte d'adhésion, ni aux restos clubs et ni à la station-service de Villebon. Une autre offre promotionnelle (des bons de réduction d'une valeur de 70 euros) est également proposée sous certaines conditions.

Costco France, bureau temporaire : ZAC Les 4 Chênes. 35, route de Paris Pontault-Combault (du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures). Renseignements : www.costco.fr.