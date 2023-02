Pontault-Combault, la ville la plus sûre de Seine-et-Marne

Le journal “Le Parisien“ a établi le classement des villes les moins dangereuses d’Île-de-France. En Seine-et-Marne, Pontault-Combault arrive en tête devant Roissy-en-Brie et Villeparisis.

Au total, ce sont 172 villes franciliennes de plus de 20 000 habitants qui figurent à ce palmarès dressé récemment par “Le Parisien“. Le journal a associé une dizaine de critères en fonction des faits de violence recensés par le ministère de l’Intérieur (cambriolages, vols de voiture, coups et blessures volontaires…) a pris aussi en compte les données du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Enfin, l’évolution de ces villes entre 2019 et 2021 a également été considérée.

Roissy-en-Brie et Villeparisis sur le podium

Sur le plan régional et avec une note de 15,61/20, c’est la ville du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) qui arrive en tête de ce classement devant Fontenay-aux-Roses (Val-de-Marne, 15,15/20) et Yerres (Essonne, 14,92/20).

Concernant le classement des villes les plus sûres de Seine-et-Marne, c’est Pontault-Combault (14,34/20, 15e au classement régional) qui occupe la première place devant Roissy-en-Brie (14,29/20), et Villeparisis (14,25/20). A noter que cette dernière commune ne compte que 2, 7 cas de vols de voiture pour 1 000 habitants, soit près de cinq fois moins qu’à Melun (9, 79).

Le Top 10 en Seine-et-Marne

1.Pontault-Combault (14,34/20) ; 2. Roissy-en-Brie (14, 29/20) ; 3. Villeparisis (14,25/20) ; 4. Dammarie-les-Lys (14,04/20) ; 5. Combs-la-Ville (13,95/20) ; 6. Mitry-Mory (13,85/20) ; 7. Bussy-Saint-Georges (13,75/20 ; 8. Lagny-sur-Marne (13,25/20) ; 9. Le Mée-sur-Seine (13,20/20) ; 10. Torcy (13,11/20).