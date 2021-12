Pontault-Combault : Costco remplacera Leclerc en 2021

Implanté depuis 2012 dans la zone commerciale des Quatre Chênes, à Pontault-Combault, le magasin Leclerc va définitivement baisser le rideau le 31 décembre prochain. La raison de cette fermeture ? Les dirigeants de l'enseigne française n'ont pas réussi à trouver un accord avec le propriétaire du site lors de la renégociation du bail commercial. Une mauvaise nouvelle pour les 130 salariés qui ne savent pas de quoi sera fait leur avenir. En revanche, le drive et la station service Leclerc poursuivront leurs activités.

En lieu et place de l'actuel hypermarché, c'est donc un magasin de la chaîne américaine Costco Wholesale (fonctionnant sur le principe de club-entrepôt sur adhésion et avec de gros conditionnements) qui va être érigé. Le bail a été signé le mois dernier. Les dirigeants de Costco ont choisi le site de Pontault-Combault pour son excellente desserte et pour la densité de son bassin de vie. Mais pour l'ouverture, il faudra patienter. La direction du futur centre commercial a décidé d'effectuer de gros travaux de consolidation du sol, afin de supporter le poids des produits et des stocks et qui pourraient durer 9 mois. Les dirigeants américains sont également dans l'attente de la délivrance des différents permis de construire. L'ouverture n'est donc pas prévue avant novembre 2021, voire début 2022 en cas de retard des travaux.

N°2 mondial de la distribution alimentaire (715 entrepôts recensés en 2016), Costco est déjà présent en France avec un premier magasin ouvert à Villebon-sur-Yvette (Essonne) en 2017 qui faisait suite à l'échec d'une première implantation à Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne. Son ambition est d'ouvrir entre 10 à 15 centres d'ici 2030 (dont 4 à 6 en Île-de-France). Pour celui de Pontault-Combault, l'embauche de près de 300 personnes est envisagée pour l'été 2021. Reste désormais à régler la délicate question de la possible reprise des salariés de l'actuel centre Leclerc. Si la direction de Costco n'a pas fermé la porte à cette éventualité, la municipalité de Pontault-Combault, par la voix de son maire (PS) Gilles Bord, a d'ores et déjà annoncé qu'elle suivrait de près ce dossier et qu'elle se montrerait vigilante.