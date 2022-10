Pontault-Combault : Costco agrandit son club-entrepôt

Près d’un an après l’ouverture réussie de son deuxième club-entrepôt, Costco enregistre un bilan très positif. L’enseigne américaine séduit toujours plus de Français et compte actuellement plus de 225 000porteurs de carte. Chaque jour, ce sont en moyenne plus de 200 porteurs de carte supplémentaires qui deviennent de nouveaux membres.

Le magasin de Pontault-Combault, qui s’étendait jusqu’à présent sur 8 000 m², exploite désormais 2 244 m² supplémentaires suite à la décision favorable de la Commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC). Cette extension va ainsi permettre à Costco de proposer un plus large choix de références portées désormais à plus de 3 500, soit environ 700 de plus. Ces références rejoignent l’offre Costco déjà composée de nombreux produits frais et locaux, de 500 articles inédits ou saisonniers, de bijoux et produits de luxe, de l’électronique et l’électroménager, de bricolage et d’articles de loisirs.

Par ailleurs, l’enseigne de Pontault-Combault va continuer de proposer les services qui font son succès : un centre d’aide auditive, un centre optique, un resto-club, ainsi qu’un centre de montage de pneus.

A noter, enfin que Diane Tucci, déjà présidente de Costco en Espagne depuis 2012, a été nommée country manager pour la France. Elle sera en charge du développement et de l’implantation du concept à travers le territoire français.

www.lemoniteur77.com/costco-debarque-a-pontault-combault-92173.html