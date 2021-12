Pontault-Combault : Brico Dépôt va succéder à Castorama

Ce nouveau commerce, appartenant au groupe anglais Kingfisher, s'adressera en priorité aux professionnels du bâtiment et aux petits artisans. Cette ouverture va générer la création d'une soixantaine d'emplois. Une bonne nouvelle pour la ville de Pontault-Combault touchées par les fermetures successives de l'hypermarché Leclerc et de l'enseigne d'ameublement Alinéa lors du second semestre 2020.

Les sessions de recrutement, auxquelles participent Pôle emploi et la mission locale, ont lieu à la mairie de Pontault-Combault. Elles vont se dérouler tous les vendredis jusqu'au début du mois de mars.

Renseignements : entreprise.pontault-combault@pole-emploi.net.