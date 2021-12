Pompiers : la prime de feu revalorisée

Ils ont obtenu satisfaction. Les sapeurs-pompiers professionnels vont voir leur prime de feu revalorisée. C'est l'épilogue d'un long combat ponctué par plusieurs mois de grève en 2019. C'est Isoline Garreau-Millot, vice-présidente du conseil départemental et présidente du conseil d'administration du SDIS 77 (Secours départemental d'incendie et de secours), qui a pris cet engagement. Cet annonce fait suite au décret signé le mois dernier par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et qui actait cette revalorisation.

Le prochain conseil d'administration du SDIS, prévu en septembre, votera ainsi une délibération qui permettra l'augmentation de 19 % à 25 % du salaire de base des pompiers professionnels avec un effet rétroactif au 26 juillet. Ce sont donc 100 euros mensuels qui viendront s'ajouter à leur rémunération. Toujours durant ce CA, une autre délibération portera sur l'attribution de la « prime Covid » qui doit reconnaître l'engagement des soldats du feu durant la crise sanitaire.

Outre cet aspect financier, le plan de recrutement et de formation va être maintenu avec notamment l'arrivée, sans concours, de 20 sapeurs-pompiers au 1er octobre. Enfin, l'acquisition de tablettes connectées est également programmée. Ces tablettes permettront la généralisation de la dématérialisation des fiches bilans et la fluidification des échanges avec le SAMU.