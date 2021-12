Polystore, l'appli qui attire les clients dans les magasins

Envoyer le bon message au bon moment, au bon endroit et à la bonne personne. Voilà l'utilité de Polystore, dernier né de la start-up seine-et-marnaise Polymate, premier réseau social géolocalisé rémunérant ses utilisateurs. Conçu en 2015 par Armel Satchivi, jeune entrepreneur autodidacte, Polymate fédère, aujourd'hui, une communauté de milliers d'abonnés-influenceurs dans plus de 151 pays. Ceux-ci postent des vidéos, des images et des textes géolocalisés rémunérateurs.

Polystore applique ce principe aux commerçants via le geofencing (géorepérage, technique permettant d'augmenter le trafic en magasin et de le quantifier efficacement). Un mode de consommation innovant, car à l'heure du tout-numérique et de la distanciation physique, les PME françaises ont pris un énorme retard dans leur digitalisation (34 % d'entre elles ne disposent pas d'un site internet et seulement une sur huit propose ses services en ligne). Digitaliser sa société est donc loin d'être une mesure gadget.

En matière de e-commerce, le géorepérage est en train de supplanter les courriels et les SMS jugés trop intrusifs. Pour le commerçant, le but est d'interagir directement avec les clients au moment où ils sont susceptibles d'acheter. D'où l'utilité de Polystore. « Elle permet d'intervenir directement en temps réel avec une offre impactante et aussi de conseiller et de convertir les clients à l'achat »,

confirme Armel Satchivi. « Pour notre communauté, qui attend de nouvelles offres promotionnelles, c'est une réelle garantie de rentabilité. »

Pour bénéficier des avantages de Polystore, le commerçant doit s'inscrire sur Polymate. Il reçoit alors une fiche numérique (adresse, activité, horaire, vidéo de présentation) et une zone de géolocalisation. Dès qu'un “Polymater” entre dans cette zone, il est ajouté à l'audience publicitaire du magasin. Il reçoit des offres personnalisées via des notifications et peut se rendre directement dans le magasin à proximité de l'endroit où il se trouve.

Cette appli ne manque pas d'atouts : compatible avec 92 % des smartphones, elle peut cibler les mobinautes en fonction de leur localisation dans un rayon de 100 m2, déclenche des achats d'impulsion, améliore l'image de marque des commerces en leur insufflant une touche de modernité et fidélise les clients.

Renseignements : armel@polymate.fr et www.polymate.fr Tél. : 07 82 50 81 21.