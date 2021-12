Pôle emploi et le Département mobilisés contre le chômage

La convention prévoit la marche à suivre afin d’aider l’ensemble des demandeurs d’emploi confrontés à des freins sociaux et professionnels, qu’ils soient allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) ou non, à retrouver du travail. Elle vient compléter les modalités de partenariat entre Pôle emploi et le Département définies dans la convention relative au dispositif d’instruction, d’orientation et au droit à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.

Ces nouvelles coopérations sont fondées sur les besoins des publics et non sur leur statut pour aller au-delà du public RSA afin d’en faire bénéficier les demandeurs d’emploi en fonction de leurs besoins.

Le préfet Jean-Luc Marx a souligné à cette occasion que cet effort partagé s’insérait dans le Plan d’urgence pour l’emploi annoncé par le président de la République.

Afin d’apporter des réponses personnalisées et adaptées à chaque demandeur d’emploi la collaboration entre le Département et Pôle emploi se structure autour de trois axes :

- Axe 1 : la mobilisation en lien avec le Département d’une base de ressources sociales et d’appuis ponctuels de professionnels du champ social que le conseiller Pôle emploi peut solliciter directement.

- Axe 2 : un accompagnement global permettant la prise en charge conjointe des besoins professionnels et sociaux par un conseiller Pôle emploi et un travailleur social.

- Axe 3 : un suivi social exclusif permettant l’affectation d’un demandeur d’emploi vers le service social du Département pouvant proposer un accompagnement social en amont de la recherche d’emploi.