PmS Médicalisation recrute 200 personnels de santé

PmSm Médicalisation est une société française fondée en 1994 par le docteur Philippe Borel, dont le siège social se situe à Aix-en-Provence.

Cette entreprise compte aujourd’hui 300 collaborateurs et presque autant de clients des secteurs industriels, tertiaires, BTP, de l’énergie et de la santé. Avec l’entrée en vigueur, le 31 mars, de la nouvelle loi sur la santé au travail, de nombreuses entreprises souhaitent de plus en plus améliorer leurs services de prévention pour protéger au mieux leurs collaborateurs, qui travaillent désormais dans un contexte hybride. Tel est l’objectif de PmS Médicalisation, qui accompagne les entreprises sur de nombreuses thématiques de santé en milieu professionnel.

