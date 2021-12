PM'up 2015

La région Ile-de-France relance son appel à projets PM'up qui a pour objectif de sélectionner les PME et PMI franciliennes les plus à même de répondre aux priorités du développement économique régional et de les accompagner pendant trois ans dans la mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse et responsable leur permettant de franchir un cap dans leur développement.

Les lauréats PM’up bénéficient pendant trois ans d’une subvention régionale pouvant atteindre 250 000 euros sur l’ensemble de leur plan de développement, d’un suivi par un conseiller de la Région et d’un réseau comptant près de 1000 entreprises et partenaires institutionnels.

Quelles entreprises peuvent candidater ?