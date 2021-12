« Plus de Pep's » : transport à la demande

Ce nouveau service de transport à la demande renforce l'offre de transport existante sur le territoire du Syndicat intercommunal de transports des secteurs III et IV de Marne-la-Vallée et des communes environnantes en heures creuses, ou dans les zones non desservies par les lignes de bus régulières.

Ouvert à tous, sur réservation après inscription au service, « Plus de Pep's » propose 21 circuits, desservant 21 communes, dont :

les gares de Vaires-sur-Marne, Lagny-sur-Marne, Pontcarré, Torcy, Bussy, Val d'Europe, Chessy et Esbly ;

le centre hospitalier de Marne-la-Vallée ;

le marché de Lagny-sur-Marne ;

l'Île de loisirs de Jablines ;

les zones d'activités de Lamirault à Collégien ;

le Parc Gustave Eiffel à Bussy-Saint-Georges ;

et le Parc Bel Air à Ferrières-en-Brie.

Il est possible de voyager avec un titre de transport francilien ou d'acheter un ticket à 2 euros auprès du conducteur du trajet réservé.

Les adhésions et réservations de trajets sont ouvertes sur plusdepeps.net ou au 01 73 00 00 77.