Plus de deux kilos de stupéfiants saisis à Fontenay-Trésigny

Un habitant de Fontenay-Trésigny a été condamné à huit mois de prisonavec sursis pour trafic de stupéfiants par le tribunal de Meaux le 18 février. C’est l’épilogue d’une grande opération menée le 16 février dans cette commune par la brigade de gendarmerie de Rozay-en-Brie, celle de recherches de la compagnie de Coulommiers et une équipe cynophile.

C’est Missile, le berger malinois des gendarmes, qui a permis de saisir plus de deux kilos de stupéfiants (2, 1 kg de résine de cannabis et quelques grammes de cocaïne). Des armes (un revolver à air comprimé et une matraque télescopique), de l’argent en liquide (500 euros) et du matériel servant à fabriquer des produits stupéfiants ont été également découverts lors de la perquisition. Agé de 36 ans et sans emploi, l’individu interpellé n’a pas reconnu vendre les stupéfiants lui-même.